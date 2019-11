Tolle Aktion zugunsten der Arnstädter Tiertafel

„Das war wirklich grandios, was die Schüler da innerhalb kürzester Zeit auf die Beine stellten“, so Andreas Künzel, der Chef der Arnstädter Tiertafel. Beim Tag der offenen Tür in der Bosch-Schule stellten über alle Klassenstufen hinweg Schüler ihre Projekte vor, die sie selbst erarbeitet und gestaltet haben. „Und da waren wirklich großartige Arbeiten zu sehen“, so Künzel. Von der gebastelten Winterlandschaft über Umweltprojekte, Exkursionen zur Berufswahl bis hin zur geschichtlichen Aufarbeitung in Zeiten der Wende.“

Und so ganz zwischendurch entdeckte man einen Stand, den man eher hörte als sah. Denn die Schüler sind mit einer Spendendose der Arnstädter Tiertafel auf Achse gewesen, um Spendengelder zu sammeln. Und dann sah man den schön hergerichteten Stand. Er war Flohmarkt zugunsten der Tiertafel und hatte gleichzeitig einen Tisch mit allen Informationen zum Verein. Rund herum haben die Schüler Wandtafeln mit Bildern und Zeitungsartikeln ausgestellt. Viele Besucher interessierten sich für die Arbeit des Vereins und stellten auch Fragen, welche Lena, Marie, Jonas und Julien gerne und ausführlich beantworten konnten. „Alles in allem war das ein sehr aufwändiges und liebevoll gestaltetes Projekt zum Tag der offenen Tür in der Schule“, freut sich Künzel. Am Ende des Projekttages konnten der Tiertafel eine Spende in Höhe von 69,23 Euro und der Erlös aus dem Flohmarkt in Höhe von 23,50 Euro – also zusammen 92,73 Euro – übergeben werden. „Das Team der Arnstädter Tiertafel möchte sich nicht zuletzt im Namen aller bedürftigen Tierbesitzer in Arnstadt und Umgebung für diese schöne Aktion sowie für die tolle Spende bedanken. Am meisten hat uns dabei gefreut, dass sich junge Menschen für solche sozialen Projekte interessieren. Das hat uns wirklich stark beeindruckt“, sagte Künzel gegenüber unserer Zeitung.