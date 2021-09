Traktor mit Anhänger kippt nahe Arnstadt um: 250.000 Euro Schaden und ein Verletzter

Arnstadt. Grund für den schweren Unfall war eine Notbremsung.

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der Landstraße zwischen Kirchheim und Rudisleben bei Arnstadt. Dabei fuhr ein vollbeladener Traktor mit zwei Anhängern aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Rudisleben. In Höhe des Abzweiges zum Wirtschaftsweg musste der Fahrer des Traktors durch einen vor ihm bremsenden Mercedes sein Gespann ebenfalls abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über das Gespann und kippte mit dem Traktor und dem erstem Anhänger um.

Dabei erlitt der 37-jährige Traktorfahrer leichte Verletzungen. Die Anhänger waren mit Getreide beladen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 250.000,- Euro. Die Landstraße war für einige Stunden gesperrt.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Mehreren Unbekannte schlagen und treten in Ilmenau auf Mann ein