Florian (9/ vorn) aus Langewiesen und Elias (11) aus Gräfenroda trainieren regelmäßig die Trendsportart Parkour in der Turnhalle der Ilmenauer Deubel-Straße.

Trendsportart begeistert Kinder und Jugendliche in Ilmenau

„Unsere Warteliste ist voll und das, obwohl wir keine Werbung gemacht haben“, sagt Doreen Duelli. Die Mitarbeiterin des Projekts „Vier – Vielfalt erleben“ hat mit ihrer Kollegin Maritta Vierlinger eine Parkour-Sportgruppe ins Leben gerufen. 16 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren trainieren einmal wöchentlich. Bei der Trendsportart geht es darum, Hindernisse so effektiv wie möglich zu Überwinden. Fitness, Körpergefühl, Koordination und Selbsteinschätzung spielen ebenso eine Rolle. Ausgeübt wird die Sportart, wenn es erlaubt ist, im öffentlichen Raum oder wie in Ilmenau beim Training in der Turnhalle.