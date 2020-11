Trump-Zitate laufen gut

Der kleine Arnstädter THK-Verlag – gegründet 2013 – hat ein recht gutes Jahr 2020 bald hinter sich. 13 neu verlegte und rund 3500 verkaufte Bücher, ein fast verdoppelter Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, „und das trotz des Wegfalls aller Autorenlesungen und Veranstaltungen, auf denen wir sonst die Hälfte unserer Bücher verkaufen“, so Geschäftsführer Frank Kuschel. Es läuft trotzdem gut, und zwar so gut, dass ab dem 1. Dezember der erste feste Mitarbeiter mit Ralf-Dieter May eingestellt wird, im März soll dann noch ein weiterer folgen. May hatte schon bei etlichen Buchlayouts des Verlages mitgearbeitet.

„Unsere Bücher“ – das heißt solche von Autoren aus der Region oder eben mit Themen, die immer irgendetwas mit der Region oder mit Thüringen zu tun haben. Das reicht von Zeit-, Kultur- oder Filmgeschichte über Biografien, Kommunal- und Fachliteratur, Zitatensammlungen (nicht nur) für Kommunalpolitiker bis hin zu einem Lexikon der DDR-Indianerfilme – von denen einige der letzten auch in Thüringen gedreht wurden – oder der „Edition Neue Abenteuer“, unter anderem mit einem Roman über Herzog Radulf, des Thüringer Herzogs nach dem ersten Thüringer Königreich im 7. Jahrhundert. Auch Vereinszeitschriften wie die des Jonastalvereins erscheinen unter Regie des THK-Verlages. Die größten Erfolge des kleinen Arnstädter Verlages waren unter anderem das Wanderbuch „Gysi & Ramelow“ oder auch eine Zitatensammlung von Donald Trump „Corona klingt nach einem Ort in Italien“. „Trump geht zwar nun, aber seine Sprüche werden noch lange bleiben“, so Kuschel. Das Programm für nächstes Jahr steht schon in groben Zügen, unter anderem hat sich Kuschel die Rechte am Tagebuch von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gesichert. Das Buch darüber soll noch vor der Landtagswahl im nächsten Jahr erscheinen.