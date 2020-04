Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ummeldung ist online möglich

Wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona gibt es derzeit im Arnstädter Rathaus nur in Ausnahmefällen Besucherverkehr. Bürgeranliegen werden dennoch bearbeitet. So sind alle Ämter telefonisch zu erreichen.

Viele Behördenwege lassen sich inzwischen auch über die Internetseite www.arnstadt.de erledigen. So können Wohnsitzan-, Wohnsitzab- beziehungsweise Wohnsitzummeldung von daheim aus vorgenommen werden. Nötig sind das ausgefüllte und unterschriebene An-, Ab- oder Ummeldeformular, eine Kopie des Personalausweises oder Passes, die unterschriebene Wohnungsgeberbescheinigung und eine Telefonnummer für Rückfragen. Die nötigen Dokumentenvordrucke finden sich unter www.arnstadt.de/formulare. Sie müssen unterschrieben und dann samt Ausweiskopie eingescannt und an meldestelle@arnstadt.de-mail.de geschickt werden. Natürlich geht das auch per Brief.

Nur EU-Bürger müssen persönlich vorsprechen – nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung. Auch Personaldokumente können beantragt werden – allerdings nur in wichtigen Fällen und ebenso nur nach telefonischer Terminvergabe. Erreichbar ist das Pass- und Meldewesen unter Telefon: 03628/7456. Von hier aus wird weitervermittelt.