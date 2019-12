Eingaben in Arnstadt: Skurrile Dokumente von Mangelwirtschaft und Missständen

Wenn der DDR-Bürger nicht mehr weiter wusste, schrieb er eine Eingabe. 410 solche Beschwerden gingen 1989 beim Rat der Stadt Arnstadt ein, mehr als eine pro Tag. Sie erzählen von Mangelwirtschaft und Missständen, aber auch vom Selbstbewusstsein der Verfasser. Heute liegen diese Akten im Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt.

Im September 1989 merkte ein Arnstädter, dass an seinem Fahrrad das Rücklicht defekt war. Als er ein neues kaufen wollte, stellte er fest: Es gab keins. Also schrieb er eine Eingabe an den Rat der Stadt. Die Konsumgenossenschaft, der die Eingabe zur Klärung übergeben worden war, antwortete so: „Wir haben weder im August noch im September das gewünschte Ersatzteil erhalten, obwohl in beiden Monaten jeweils 100 und 300 Stück bestellt wurden. Durch leitungsseitige Maßnahmen und Rücksprachen mit dem zuständigen Lieferer (IFA-Vertrieb Erfurt) erhielten wir im Oktober von 300 bestellten Rückleuchten 50 Stück. Dies reichte natürlich keineswegs zur Bedarfsdeckung unserer Kunden aus. Wir möchten Sie bitten, ständig in unserer Verkaufsstelle nachzufragen, ob dieses Ersatzteil eingegangen ist.“

Mit Ersatzteilen war es wirklich eine Katastrophe in der DDR. Zum Beispiel mit Ventilen für den Spülkasten der Toilette. Einer Arnstädterin, deren Spülkasten ständig lief und sogar schon die Auslegware ruiniert hatte, teilte der HO-Kreisbetrieb im November 1989 mit, dass seit drei Jahren so gut wie kein Spülkastenventil in Arnstadt zu haben gewesen war. Um das leidige Problem vielleicht dennoch lösen zu können, machte die HO noch einen Vorschlag. „Sie möchten bitte das ausgebaute Ventil in der Verkaufsstelle Eisenwaren in der Triniusstraße vorlegen. Der VST-Leiter wird dann prüfen, ob im Inneren das Plastteil defekt ist, denn hierzu sind Ersatzteile auf Lager. Sollte es sich um einen anderen Defekt handeln, sind unsere Möglichkeiten ausgeschöpft.“

Aber es fehlten nicht nur Ersatzteile. Auch mit der Energie war es mitunter schwierig. Bewohner eines Hauses bei Arnstadt wandten sich im März 1989 an den Rat des Kreises, weil die Spannung in ihrem Elektronetz viel zu gering war. Statt der versprochenen 220 Volt kamen dort nur 160 bis 170 Volt an: „Die Leuchtstofflampen zünden nicht und die Glühlampen leuchten wie Kerzen“. Die Waschmaschine ginge drei bis vier Mal pro Jahr kaputt, auf dem Elektroherd konnte man nicht kochen. Zur Stabilisierung der Stromversorgung sei ein Elektroschaltschrank erforderlich, „der zur Zeit nicht vorhanden ist“, antwortete der Ratsvorsitzende.

Wegen eines besonders skurrilen Falles wandte sich ein Arnstädter am 11. Juni 1989 an den Rat der Stadt. An seinem Fernsehgerät „Ines“ war der Schaltknopf für den Kanalwähler kaputtgegangen und er wollte im Fernsehgeschäft in der Rankestraße einen neuen kaufen. Dort verwies man ihn an eine Vertragswerkstatt an der Riedmauer, die für Ersatzteile zuständig sei. In der Werkstatt erfuhr er, dass dort keine Ersatzteile verkauft würden. Er könne aber den Fernseher vorbeibringen – dann würde man einen neuen Kopf anschrauben. Die Sache ging gut aus. Er durfte „ausnahmsweise“ einen Schaltknopf kaufen – und es wurde sogar darüber nachgedacht, für alle Arnstädter einen „Ersatzteil- und Kleinstmaterialverkauf einzurichten“.