Umzug in Ilmenau ist abgesagt

Witterungsbedingt leider ausfallen muss der für den heutigen Sonntag, 14.30 Uhr, geplante Ilmenauer Karnevalsumzug. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, sagt Zugmeisterin Jennifer Schneider. „Alles war bereit. Wir haben in den letzten Tagen viel aufgebaut.

Aber die Sicherheit geht vor. Angesichts des Dauerregens und des für heute Nachmittag angekündigten Sturmes wollen wir nicht riskieren, dass sich jemand verletzt.“ Schon die letzten Tage hatten die Ilmenauer Karnevalisten mit Sorge die Wetterprognosen verfolgt. Um 10 Uhr fiel schließlich die Entscheidung zur Absage. Ein Nachholen am morgigen Rosenmontag ist leider nicht möglich. Die Genehmigungen des IKK gelten nur für den heutigen Tag. Mehr Glück hatten die Narren am Samstag in Arnstadt und Stadtilm. Dort konnten die Umzüge wie geplant stattfinden.