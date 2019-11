Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Arnstädter Feuerwehr ein Übungsfahrzeug

Das Übungsgelände der Arnstädter Feuerwehr an der Straße zur A 71 wurde am vergangenen Wochenende Ziel eines Einbruchs. Wie die Polizei am Dienstag informierte, überstiegen der oder die unbekannten Täter den Zaun des Übungsgeländes und öffneten gewaltsam ein Zufahrtstor.

Ein roter Opel Corsa wurde anschließend auf noch unbekannte Art und Weise vom Gelände abtransportiert. Der Wert des schrottreifen Opels ist hier fast nebensächlich. Wesentlich höher wiegt der Nutzen des Fahrzeugs, es diente der Feuerwehr zu Übungszwecken.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern oder zum Verbleib des Opels geben können.