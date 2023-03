Unbekannte stehlen Drohne aus Sportlerheim im Ilm-Kreis

Neben dem Diebstahl einer Drohe, verursachten die unbekannten Täter Schäden am Sportlerheim. (Symbolbild)

Haarhausen. In Haarhausen drangen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Sportlerheim ein.

In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in das Sportlerheim in Haarhausen im Ilm-Kreis ein. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist bisher unklar.

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter unter anderem eine Drohne. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf circa 800 Euro. Die Beschädigungen am Objekt liegen schätzungsweise in der gleichen Höhe.

Die Polizei in Ilmenau bittet telefonisch um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03677/601124. (Bezugsnummer: 0075065/2023)

