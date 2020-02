Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Werkzeug und Geld aus Firma im Ilm-Kreis

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte Werkzeug und mehrere Tausend Euro aus einer Firma in Bechstedt-Wagd (Ilm-Kreis) gestohlen. Laut Polizei seien die Täter über einen Zaun geklettert und so auf das Firmengelände in der Egstedter Straße gelangt.

Sie knackten die Eingangstür und stahlen Elektrowerkzeug und Geld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 03677-601124 und der Bezugsnummer 0043251/2020 entgegen.