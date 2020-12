In Arnstadt wurden an sechs Pkw die Reifen zerstochen (Symbolbild).

Nach Sachbeschädigungen an mehreren Autos im Stadtgebiet von Arnstadt sucht die Polizei Zeugen.

Am vergangenen Wochenende bis gestern Morgen zerstachen Unbekannte an mindestens sechs Pkw die Reifen. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Alexander-Winkler-Straße und in der Straße An der Baumschule abgestellt.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sollten sich unter der Telefonnummer 03677-601124 melden.

Schwerer Unfall in Arnstadt – Fahrer verstirbt am Unfallort

15-Jähriger bei versuchtem Raub in Arnstadt verletzt