Beim Ausparken beschädigte in Arnstadt ein VW ein anderes Fahrzeug. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Fahrer weiter. (Symbolbild)

Arnstadt. In Arnstadt parkte ein Fahrzeug der Marke VW aus und beschädigte dabei einen geparkten Ford. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der VW davon.

Unbekannter beschädigt beim Ausparken in Arnstadt Fahrzeug und flüchtet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter beschädigt beim Ausparken in Arnstadt Fahrzeug und flüchtet

Am Donnerstagabend parkte in der Zimmerstraße in Arnstadt ein schwarzes Fahrzeug der Marke VW aus und beschädigte dabei einen geparkten Ford. Ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der VW davon.

Wie die Polizei mitteilte, konnte durch einen Zeugenhinweis das schwarze Auto bereits ermittelt und die Unfallspuren am Fahrzeug gesichert werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Arnstadt:

Endstation: Fahrgast will partout Bus in Arnstadt nicht verlassen

Nicht gesehen: 37-Jährige Fußgängerin in Arnstadt angefahren