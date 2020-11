Schwer verletzt kam der Mann in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Thörey. Bei der Kollision mit einem Lkw in Thörey (Ilm-Kreis) ist ein 45-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Unfall in Thörey: 45-Jähriger prallt mit Auto gegen geparkten Lkw

In der Nacht zum Freitag hat sich ein 45 Jahre alter Mann bei einem Unfall in Thörey im Ilm-Kreis schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 23.20 Uhr mit seinem Auto in der Industriestraße unterwegs, als er nach derzeitigem Kenntnisstand frontal gegen einen auf der linken Fahrbahnseite entgegengesetzt zur Fahrtrichtung geparkten Lkw prallte.

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Der 45 Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt.

