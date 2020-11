Unicef-Konzert in Ilmenau muss pausieren

Das stets am ersten Advent in der Jakobuskirche in Ilmenau aufgeführte Unicef-Konzert der Musikschule Arnstadt-Ilmenau und der Capella Juventa wird in diesem Jahr nicht stattfinden, heißt es von Jochen Hille, dem Leiter der Musikschule. Vom Gedanken eines realen Konzertes habe man sich schon Anfang November verabschiedet, aber die Idee eines Livestream-Konzertes aus dem Musikschulsaal habe bestanden. Nun seien die Vorbereitungen auch dazu von den steigenden Corona-Infektionen in Ilmenau vereitelt worden.

Damit werde nicht nur eine 26-jährige Tradition unterbrochen. Das Anliegen dieses Konzertes, den Spendenerlös, meist in vierstelliger Höhe, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zugutekommen zu lassen, kann in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. Hille hofft, dass Menschen trotzdem für Unicef spenden. Allein, es fehle die Musik.