Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Das könnt ihr in den nächsten Tagen erleben:

Weihnachtsmarktin Kirchheim

Auf die Adventszeit einstimmen woll der Kultur- und Traditionsverein Kirchheim die Einwohner des Dorfes und ihre Gäste. Am ersten Adventswochenende findet von 15 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz der Weihnachtsmarkt statt.

Workshop in Ilmenaubei der Volkshochschule

Am Samstag, dem 26. November, sind Interessierte von 9 bis 12.30 Uhr zum Workshop „Muskeltraining fürs Gehirn“ in die Volkshochschule Ilmenau eingeladen. Unter anderem geht es um eine höhere Resilienz gegen Stress und Unzufriedenheit. Anmeldungen unter Telefon: 03677/6 45 50.

Ortschaftsrat tagtin Geschwenda

Der Ortschaftsrat tagt am heutigen Mittwoch, dem 23. November, ab 18 Uhr in der Gaststätte „Thüringer Wald“ in Geschwenda. Unter anderem geht es um die „Gaststätte am Kickelhähnchen“ und Projekte, die 2023 umgesetzt werden sollen.

Einladung auf den Bürgercampus Ilmenau

„Von der Nippur-Elle bis zum Gravitationswellen-Interferometer –- Die spannende Entwicklung der Längenmessung“ ist das Thema des Vortrags, den Thomas Kissinger am Freitag, dem 25. November, auf dem Bürgercampus hält. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Faradaybau der Technischen Universität Ilmenau. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Klavierabend im Schloss Molsdorf

Heejoo Yoon gastiert am Samstag, dem 26. November, ab 19.30 Uhr im Festsaal des Schlosses Molsdorf. Auf dem Programm steht unter anderem mit der Appassionata op. 57 eine der bekanntesten Klaviersonaten Ludwig van Beethovens. Tickets unter Telefon: 0361/3465875.

Ilmenauer Stammtischfür Radfahrer

Der Ilmenauer ADFC bittet am Donnerstag, dem 24. November, zum Stammtisch. Los geht es um 19.30 Uhr im Ratskeller. Geplant ist, erste Ideen für Radtouren im Jahr 2023 zu sammeln.

Lesung im ArnstädterBuch-Kombinat

Thomas Niedlich stellt am Samstag, dem 26. November, ab 18 Uhr im Buch-Kombinat an der Weiße 18 seinen neuen Roman „Der Blick aus dem Küchenfenster“ vor, der unter anderem in Achelstädt spielt. Der Eintritt kostet fünf Euro.