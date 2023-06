Vermisster Junge aus Arnstadt ist wieder zurück

Arnstadt. Der seit Dienstag vermisste Zwölfjährige aus Arnstadt ist wieder zurück. Er war nach der Schule nicht wie gewohnt nach Hause gekommen.

Der am Dienstag vermisst gemeldete Zwölfjährige aus Arnstadt ist am Mittwochmorgen wohlauf an seiner Wohnanschrift aufgetaucht. Das teilte die Polizei mit. Genauere Angaben wurden dabei nicht gemacht.

Nach dem Jungen war gesucht worden, nachdem er nach der Schule nicht nach Hause gekommen war. Er hatte das Schulgelände nach dem Unterricht gegen 13.30 Uhr in unbekannte Richtung verlassen und war seitdem verschwunden. Es wurde vermutet, dass sich der Junge weiterhin im Stadtgebiet Arnstadt aufhielt. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein, konnte den Jungen aber zunächst nicht finden.

