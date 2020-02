Vernissage in Arnstädter Salon: Kunst und Musik

Er betreibt die Arnstädter Kunsthalle seit 2002. Dort finden seitdem regelmäßig Ausstellungen statt, bei denen Kunstinteressierte aus Arnstadt und Umgebung auf ihre Kosten kommen. Dorsten Klauke, Künstler und Betreiber der Kunsthalle, kuriert den diesjährigen Salon der Kunsthalle. Eine Tradition, die schon seit 14 Jahren besteht und einmal in Jahr stattfindet. Die Kunst wird gefeiert und Künstlern, oft aus der Umgebung, wird Raum gegeben, um ihre Kunst zu präsentieren und Besucher zu begeistern.

Der Salon feiert seine Vernissage am Samstag. Die ausstellenden Künstler Gerd Mackensen, Jost Heyder, Johannes Gräbener, Max Marc, Heinrich J. Wawryk, Christoph Hudgson und Clivia Bauer präsentieren Kunstwerke unterschiedlichster Stilrichtungen. Ein konkretes Thema gibt es nicht. Jeder kann hinhängen, was er oder sie gerade macht. Die Gäste dürfen sich auf eine Vielfalt der Kunst freuen – angefangen bei abstrakten Landschaften und Akten von Mackensen, über Hudgsons Reliefs bis hin zu den Skulpturen und surrealistischen Malereien Clivia Bauers. Ihre Pool- und Wassergemälde fallen besonders ins Auge.

Interpretation liegt im Auge des Betrachters

Sie stellt schwimmende Kinder unter Wasser dar, die als Synonym für Kindheit und unterschiedliche Kindheitstypen stehen sollen. Wasser, erzählt sie, sei ihr Element, denn ohne Wasser ist kein Leben möglich. Auch ein Leben in der Wüste könne sie sich persönlich nicht vorstellen. Besonders ist auch die Malerei, in dem sie ein Kind sitzend in einem Pool ohne Wasser abbildet. Die Interpretation der von ihr dargestellten Situation, sagt Bauer, läge im Auge des Betrachters. Sie thematisiert außerdem mit einem Portrait einer jungen Frau auch aktuelle Themen wie die Selbstdarstellung der Menschen im Internet, mit dem sie ein Stück weit gegen die Ignoranz der Leute angehen wolle. Nicht zu übersehen ist das grell pinke Lametta, welches die dargestellte Figur schmückt. Es soll die „Glamourösität“ aufgreifen, mit der sich die Leute oftmals selbst darstellen würden.

Das Publikum des Salons sei immer bunt gemischt, so Klauke. Vom Arnstädter Stammpublikum bis zu den Anhängern der Künstler ist alles dabei. Vor allem kommen selbstverständlich Kunstinteressierte aus der Umgebung, aber viele kämen auch wegen der Musik. Klauke selbst wird am Abend der Eröffnung auf dem Klavier spielen. Es steht mitten im Raum und wer schon ein Mal in der Kunsthalle zu Besuch war, weiß, dass das Klavier und der musizierende Künstler schon längst zum Inventar der Kunsthalle gehören.

Improvisationen am Klavier

Es wird eine Mischung zwischen Klassik und Improvisation zu hören sein, aber was genau gespielt wird, weiß er jetzt noch nicht. „Das entscheide ich dann, wenn ich am Klavier sitze“ lächelt Klauke. Eventuell wird auch ein Bass oder eine Trompete zu hören sein, gespielt von einem Mitglied seiner Band „Experium“. Auch das entscheidet sich spontan. Es ist alles offen, genau wie das Konzept des Salons.

Die Vernissage ist am morgigen Samstag um 20 Uhr – es ist ein Abend mit Musik, Kunst und interessanten Themen und Menschen. „Es gibt so viele schöne Dinge, wenn man nur die Augen öffnet“, schwärmt Clivia Bauer. Die Ausstellung wird vom 22. Februar bis zum 19. April mittwochs bis freitags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt kostet 3 Euro.