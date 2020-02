Vernünftige Sacharbeit trotz ideologischer Gräben

Thüringens politische Situation treibt auch die Parteien im Ilm-Kreis um. Die Mitglieder der CDU/FDP-Fraktion im Kreistag des Ilm-Kreises wollen „weiterhin auf Sacharbeiten setzen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die derzeitige politische Lage in der Landeshauptstadt Thüringens sei der einzige Tagesordnungspunkt eines informellen Treffens der Fraktionsmitglieder aus CDU und FDP gewesen. Mit tiefen Sorgenfalten und Argusaugen betrachten die Mitglieder die Ereignisse seit der Wahl des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, Thomas Kemmerich, teilt der FDP-Kreisvorsitzende Martin Mölders mit. Insbesondere die Übergriffe auf Vertreter politischer Parteien oder deren Angehörige seien ein Ausdruck zunehmender Verrohung und Radikalisierung und des Auseinanderdriftens der Gesellschaft. „Die Lösung kann nur in einer Überwindung ideologischer Barrieren liegen, um sich auf die Bearbeitung von Sachfragen zu konzentrieren – so, wie wir es bisher im Kreistag gehalten haben und es auch weiterhin halten werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Kreistag säßen Vertreter der gleichen politischen Parteien wie in den Länderparlamenten beziehungsweise im Bundestag. Sicherlich seien die „ideologischen Gräben zwischen den Parteien auch hier vorhanden“, gleichwohl finde hier jedoch „eine vernünftige Sacharbeit“ statt, betonen die Fraktionen. Und darauf komme es ihnen auch an: „Kurs halten in stürmischen Zeiten.“

„Die Fraktion wird ihre Arbeit auch künftig sachorientiert fortführen, um für die Bürger im Kreis die guten Lebensbedingungen zu erhalten beziehungsweise dort zu verbessern, wo es nötig und möglich ist. Dafür haben die Bürger uns gewählt, und zwar meistens als Person und nicht als Parteimitglied. In dieser Verantwortung steht jedes Mitglied und nimmt diese nach bestem Wissen und Gewissen wahr“, erklären gemeinsam Lars Oschmann, Andreas Bühl, Martin Mölders, Beate Misch, Andreas Beyersdorf, Sebastian Köhler, Gerd-Michel Seeber, Benno Kaufhold, Jörg Thamm, Uwe Möller, Lars Pitan, Volker Rusch und Rolf Frielinghaus.

Die CDU/FDP-Fraktion hat im Kreistag 13 der 46 Sitze inne – Linke/Grüne/SPD 16 Sitze, AFD 9 Sitze und FWG 8 Sitze.