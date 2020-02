Wegen eines Corona-Verdachts bleibt die Gemeindeverwaltung in Ichtershausen am Freitag geschlossen.

Ichtershausen. Nach einem Italien-Urlaub hat ein Kind im Ilm-Kreis Symptome gezeigt, die an die Auswirkungen des Corona-Virus erinnern. Die Testergebnisse des betroffenen Kindes sollen am Wochenende vorliegen.

Verwaltung und Schulen schließen nach Corona-Verdachtsfall im Ilm-Kreis

„Noch ist alles eine reine Vorsichtsmaßnahme!“ Uwe Möller (CDU), Bürgermeister des Amtes Wachsenburg, setzt seine Worte mit bedacht. Was er vermeiden will, ist Panik. Doch musste er sich am späten Donnerstagnachmittag mit einem potenziellen Ernstfall auseinandersetzen: Das Kind einer Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung wurde ins Krankenhaus gebracht. Vor zwei Wochen war die Familie in Italien. Nun zeigte der Regelschüler Symptome, die an die Auswirkungen des Corona-Virus erinnern.

Möller entschied: Am Freitag bleibt die Gemeindeverwaltung vorsichtshalber geschlossen. „Wir warten ab, was der Test ergibt. Ist er negativ, geht es am Montag ganz normal weiter. Wenn nicht, stimmen wir mit dem Landkreis geeignete Maßnahmen ab“, so der Bürgermeister.

Wahrscheinlich am Samstag sollen die Testergebnisse des Kindes vorliegen.

So lange warteten aber weder Kreis noch Freistaat mit dem Einleiten weiterer Maßnahmen. Am Freitagvormittag wurde festgelegt: Sowohl die Regelschule als auch die Grundschule Ichtershausen, die sich im gleichen Gebäude befindet, werden geschlossen. Die Heimreise der Kinder war unkompliziert. Auch hier gilt: Sollten die Testergebnisse negativ sein, öffnen die Schulen am Montag wieder.

Schüleraustausch vorsichtshalber abgesagt

Vorsichtshalber wurde auch ein Schüleraustausch abgesagt, den einige Regelschüler am Wochenende beginnen wollten. Ihr Ziel: Perm in Russland. Auch ein Besuch polnischer Partnerschüler im März wird nicht stattfinden.

Auf den Verdachtsfall reagierte auch der Ichtershäuser Carneval Verein umgehend. Er wollte am Samstag in der Neuen Mitte einen Flohmarkt stattfinden lassen. „Auch wir möchten keine Panik verbreiten. Angesichts des Verdachtsfalls ist das Risiko, eine so große Veranstaltung stattfinden zu lassen, aber einfach zu groß“, sagt Vereinspräsident Andreas Priebs. Der Flohmarkt wurde abgesagt, er soll in einigen Wochen nachgeholt werden.

Kindergarten im Ort bleibt geöffnet

Nicht geschlossen wurde der Kindergarten im Ort. Per Aushang wurden aber die Eltern über den Verdachtsfall informiert und darauf hingewiesen, dass sie einen Arzt anrufen sollten, falls ihre Kinder auffällige Symptome zeigen sollten.

Wie es weiter geht, wollen die involvierten Behörden am Wochenende, wenn die Testergebnisse vorliegen, entscheiden. „Im Notfall greift ein ausgeklügelter Plan“, versichert Möller. Die Gemeinde habe sich schon im Verlaufe der Woche mit dem Gesundheitsamt ausgetauscht – Tage, bevor der Verdacht überhaupt aufkam.

Unbestätigter Corona-Verdachtsfall bei Schulkind im Weimarer Land