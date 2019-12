Verwaltungsgebäude in Holzhausen wird nicht verkauft

„Ich wünsche dir zur Weihnachtszeit ein Päckchen voll Gelassenheit! Die dir die Weihnachtstage retten, die Wogen voller Hektik glätten“, nicht ohne Grund hatte Ratsvorsitzender Hans-Jürgen Langer (FWG) zur Eröffnung der letzten diesjährigen Gemeinderatssitzung im Amt Wachsenburg das Weihnachtsgedicht von Julius Josef Mayer zitiert, lag doch eine straffe Tagesordnung mit 28 Punkten vor den Ratsmitgliedern, auch wenn der eine oder andere Punkt dann doch noch einmal verschoben wurde.

Gespannt verfolgten vor allem viele Kirchheimer die Entscheidung zur Hausnummernvergabe in ihrem Ort. Mit dem Beschluss, einige Straßennamen, die durch die Eingemeindung nun doppelt im Amt Wachsenburg vorkamen, zu ändern, hatte der Gemeinderat vor einigen Monaten auch gleich eine Änderung der Hausnummern beschlossen. Diese, bisher eher nach Alter der Gebäude vergeben, sollten systematisch geordnet werden. Dies stieß aber auf Widerstand der Kircheimer. 90 von 150 Haushalten sprachen sich in einer Unterschriftenaktion dagegen aus, fürchteten Laufereien und Ummeldungskosten. Dem Wunsch folgte nun auch der Gemeinderat und hob den Beschluss wieder auf. Dabei musste er aber erfahren, dass er eigentlich gar nicht zuständig ist. Denn, so erklärte Sabine Neuhäuser, Leiterin der Kommunalaufsicht des Ilm-Kreises, fällt das in den Aufgabenbereich der Ordnungsbehörde, also der Verwaltung. „Wir müssen mit den Rettungsdiensten sprechen, ob sie ein Problem in den Hausnummern sehen“, sagte Bürgermeister Uwe Möller (CDU).

Immer wieder Diskussionen zur „Neuen Mitte“

Als nächstes wurde das Thema „Neue Mitte“ aufgerufen, dessen geplante kommerzielle Nutzung immer wieder für Diskussionen im Gemeinderat gesorgt hatte. Nun wollte der Rat sich zum Thema Umsatzsteuer informieren lassen. Dadurch, dass man die Vermietung des Saales eben nicht nur an die Vereine des Ortes plante, hatte die Gemeinde beim Bau 600.000 Euro Umsatzsteuer gespart. Diese müsste nun durch Vermietung in den nächsten zehn Jahren wieder hereinkommen. Tatsächlich gelang das 2019 nur bedingt. „Es gab zwei kommerzielle Nutzungen“, erklärte Steuerberater Ronald Robbi. 54.000 Euro Steuern muss die Gemeinde deshalb für dieses Jahr nachzahlen. Nun gelte es, die „Neue Mitte“ auch entsprechend zu vermarkten. „Die Lage ist ideal, aber wenn man eine Veranstaltungsort sucht, findet man sie nirgends“, so Robbi. Der Gemeinderat kritisierte zudem, dass noch immer ein Caterer fehle, der für Veranstaltungen aber dringend gebraucht würde.

Drei Tagesordnungspunkte befassten sich mit der Dorferneuerung in Holzhausen, Bittstädt und Röhrensee. In Holzhausen soll der Gänseteich sowie der Weg entlang des Vasoldbaches bis zum Schafdamm erneuert werden. An dessen Ende ist die Errichtung eines Kneipbeckens, eines Barfußfades und eines Pavillons geplant. Kosten: 192.000 Euro. In Bittstädt geht es um den grundhaften Ausbau der Ohrdrufer Straße. 1,15 Million Euro wird dies voraussichtlich kosten. Die Fahrbahn soll eine Breite von 5,50 Meter erhalten und auch dort, wo noch kein Gehweg vorhanden ist, einer entstehen. Zudem sind an der Westseite zwölf Parkplätze geplant und auch der kleine Platz wird mit zwei Bänken und Grünbepflanzung aufgewertet. Da auch der Wasser- und Abwasserzweckverband seine Kanäle erneuern wird, dürfte sich die Baumaßnahme über drei Jahre hinziehen. In Röhrensee geht es um die Fläche am Dorfteich. Der Teich soll verkleinert, in seinem Umfeld eine Pergola und ein Wasserspiel angelegt werden. Die Kosten hier sind mit 183.000 Euro veranschlagt.

Beschluss für Wohngebiet „Über der Schenke“ abgelehnt

Heftig diskutiert und am Ende mit 9 zu 11 Stimmen abgelehnt wurde der Aufstellungsbeschluss für ein Wohngebiet „Über der Schenke“ in Thörey. Der Ortschaftsrat hatte darauf gedrängt, da nur bis Jahresende noch der Start in ein verkürztes Verfahren möglich wäre. 18.000 Quadratmeter sollten beplant werden, 10.000 davon für Wohnbebauung zur Verfügung stehen. „Thörey kann sich nur in diese eine Richtung entwickeln, in der anderen ist die Autobahn“, sagte Ortsteilbürgermeister Lutz Rolapp. Man müsse Wohnraum schaffen, nicht zuletzt mit Blick auf die Ansiedlungen am Erfurter Kreuz. „Wir brauchen ein gemeindliches Entwicklungskonzept für alle Ortsteile“, forderte Hans-Jürgen Langer. Der angedachte Thöreyer Standort ließe zu viele Fragen offen, so unter anderem die nach dem Lärmschutz. Auch sollte man „nicht immer mehr Land versiegeln.“ Auch der Kompromissvorschlag von SSB-Fraktionsvorsitzenden Ralf Richter, doch erst einmal den Beschluss zu fassen und sich mit den Details später zu befassen, fand keine Mehrheit.

Und schließlich stand nach dreieinhalb Stunden Sitzung noch das Thema Verwaltungsgebäude in Holzhausen auf der Tagesordnung. Die CDU wollte den von der Gemeinde geplanten Verkauf der ehemaligen Außenstelle stoppen. Fraktionsvorsitzendem Michael Klippstein ging es dabei vor allem um Planungssicherheit für den Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch, der dort seine Geschäftsstelle hat und um den Verein Freuden der Thüringer Bratwurst. Dieser würde gern nach dem Weggang des Bratwurstmuseums ebenfalls in dieses Gebäude ziehen, zumal HTW-Geschäftsführer Uwe Keith ja auch Vereinsvorsitzender ist. „Wir sollten den Verein im Amt Wachsenburg halten“, mahnte Klippstein. Es gäbe auch Angebote aus Arnstadt. Zuvor hatte in der Bürgersprechstunde auch Ortschaftsrätin Carola Busse um den Verkaufsstopp geworben. „Der Ortschaftsrat macht sich viele Gedanken zur Nachnutzung des Geländes des Bratwurstmuseums und des Gebäudes“, sagte sie. Ende Januar sollen diese Pläne vorgelegt werden. Der Verkauf ist vorerst gestoppt. Am Ende der Sitzung mahnte Matthias Kittel noch: „Wir sollten uns als Gemeinderat einen Ethikcode geben.“ Auch wenn in der Sitzung gemäß dem Eingangswunsch ein eher gelassener Umgang miteinander herrschte, im Internet soll der Ton weitaus rauer sein. „Da werde ich beschimpft und Angebote zur Klärung abgelehnt“, so Kittel, der fürchtet, „dass das Ganze auch in die Realität überschwappt. Mein Auto wurde kürzlich in Eischleben schon zerkratzt.“