Vier Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Aktuell sind dem Gesundheitsamt 188 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt – binnen 24 Stunden sind vier Neuinfektionen gemeldet worden. Von den 188 bestätigten Fällen sind 26 aktiv, sieben verstorben und 155 genesen. In den Ilm-Kreis-Kliniken wird ein bestätigter Fall isoliert, aber nicht intensivmedizinisch behandelt. Drei Verdachtsfälle befinden sich in isolierter Behandlung, heißt es aus dem Landratsamt. Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt 150 Abstriche gemacht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ein positiver Befund wurde an einer Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung ermittelt. Das Gesundheitsamt hat die Kontaktrecherche aufgenommen. Die drei weiteren Neuinfektionen wurden bei Abstrichen in der Wohnstätte und der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Arnstadt entdeckt. Es handelt sich um zwei Angestellte und eine Kontaktperson.

Zu den am Dienstag gemeldeten Fällen: Bei der einen Person handelt es sich um einen Bewohner einer Senioreneinrichtung, der sich aktuell in stationärer Behandlung befindet. Die andere Person ist als Physiotherapeut in einer niedergelassenen Praxis angestellt. Alle Kontaktpersonen der Betroffenen seien ermittelt, abgestrichen und Quarantäneanordnungen ausgesprochen worden.