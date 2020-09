Vietnamesen beginnen Lehre in Gräfenroda

Ausbildungsleiter Joachim Nüchter (links) mit seinen neuen Auszubildenden aus Vietnam in der Lehrwerkstatt der Schulz Fördersysteme in Gräfenroda. Canh Tung Nguyen (Mitte) möchte Technischer Produktdesigner werden, Van Duc Tao Konstruktionsmechaniker.

Zwei Auszubildende aus Vietnam lernen seit wenigen Tagen in der Lehrwerkstatt der Schulz Fördersysteme in Gräfenroda. Die beiden jungen Männer haben sich für eine dreieinhalbjährige Lehrzeit in Deutschland entschieden, nachdem sie bereit ein Jahr lang Deutsch in ihrer Heimat gelernt haben. Van Duc Tao (20) möchte Konstruktionsmechaniker werden, Canh Tung Nguyen (19) Technischer Produktdesigner.