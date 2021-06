Virtuelle Reise durch die Technische Universität Ilmenau

Am Rechner können Mädchen die Studienangebote unterschiedlicher Thüringer Universitäten kennenlernen.

Ilmenau. Insbesondere Mädchen soll Lust gemacht werden auf ein naturwissenschaftliches Studium. Wo man sich anmelden kann, erfahren Sie hier:

Schülerinnen, die sich für ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium interessieren, können in ihren Sommerferien auf Campus-Thüringen-Tour gehen – und acht Thüringer Hochschulen auf einen Streich kennenlernen.

Auf der virtuellen Informationsreise in der ersten Augustwoche erhalten die Mädchen ab der Klassenstufe 10 von zu Hause aus tiefe Einblicke in Studienmöglichkeiten in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Schülerinnen besuchen die Technische Universität Ilmenau, die Universitäten Jena und Weimar, die Fachhochschulen Erfurt, Jena, Nordhausen und Schmalkalden und die duale Hochschule Gera-Eisenach.

Anmeldungen bis zum 16.07.2021: www.thueko.de/ctt.