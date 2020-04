Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Virtueller Rundgang durch Arnstadt

Die derzeitigen Coronabeschränkungen sind eine Katastrophe für den Tourismus in Arnstadt. Das schätzt Sebastian Keßler, der Leiter der Touristinformation, ein. Vor drei Jahren hat er gemeinsam mit seinen Kollegen in Weimar das Thüringer Tourismusbudget für das Projekt „Bach in Thüringen entdecken“ gewonnen. „Wir haben viel Kraft, Zeit und auch Geld in das Projekt investiert. Wir haben Hörstationen und neue Ausstellungen geschaffen, Werbeprospekte gedruckt, Messen besucht und eine neue Seite im Internet unter: www.bach-thueringen.de erstellt“, so Keßler. „Nun können ausgerechnet im touristischen Themenjahr „Musikland Thüringen“ viele Festivals, Konzerte und Stadtführungen einfach nicht stattfinden.“

Umso mehr freut er sich über ein Angebot der Thüringer Tourismusgesellschaft. Sie bietet virtuelle Stadtrundgänge an. Weimar und Erfurt waren als erste an der Reihe. Keßler bat darum, dass auch Arnstadt aufgenommen wird. Mit Erfolg: Schon wenige Stunden später standen der Dreh- und der Sendetermin für einen virtuellen Rundgang durch die Bachstadt Arnstadt fest. Ab Karfreitag ist im Internet unter www.facebook.com/thueringen.tourismus.de und auf dem Youtube-Kanal der Thüringer Tourismusgesellschaft der Rundgang durch Arnstadt abrufbar.