Vocalissimo im Konzert

Arnstadt. Hier tritt der beliebte Arnstädter Chor auf:

Eine neue Konzertserie beginnt der Arnstädter Chor Vocalissimo am ersten Adventssonntag, dem 27. November. Die Sängerinnen und Sänger stimmen ihr Publikum um 14 Uhr in der Liebfrauenkirche auf die Adventszeit ein. Dem Konzert schließt sich ein kleinerer Auftritt am Sonntag um 15.30 Uhr im Haus zur weißen Gans auf dreyen Rosen an. Dieses befindet sich in der Kirchgasse 1 und hat seinen Hof im Rahmen des Bachadvents geöffnet. Am Sonntag, dem 11. Dezember, ist der Chor erneut in Arnstadt zu erleben. Um 14 Uhr verbreitet er in der Oberkirche weihnachtliche Stimmung. Direkt im Anschluss fahren die Sängerinnen und Sänger in den Landkreis Sömmerda, um um 17 Uhr in der Kirche Henschleben ihr traditionelles Adventskonzert zu wiederholen.