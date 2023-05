Von Konzert bis Pferd im Ilm-Kreis

Auch in den nächsten Tage ist6 im Ilm-Kreis einiges zu entdecken und zu erleben.

Jazz und Barock in der Bachkirche Arnstadt

Unter dem Titel „Der weiße Hai im Alpensee und Johann Sebastian Bach – Barockes und Jazziges“ geben die Künstler von „Percussion Posaune Leipzig“ am kommenden Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr ein Konzert in der Bachkirche in Arnstadt. Mehr Informationen und Tickets zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, gibt es unter:https://kirche-arnstadt.de/event oder in der Touristinfo Arnstadt.

Entdeckungsreise durch die Goethemuseen Ilmenau und Stützerbach

Anlässlich des internationalen Museumstages laden das Goethe-StadtMuseum in Ilmenau, das Jagdhaus in Gabelbach und das Goethehaus in Stützerbach am kommenden Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 17 Uhr zur Zeit- und Entdeckungsreise zum Sonderpreis ein. Erwachsene zahlen ebenso wie Jugendliche nur 3 Euro Eintritt.

AfD-Kreisverband lädt zum Bürgerabend in Arnstadt

Zum Bürgerabend lädt der AfD-Kreisverband Ilmkreis-Gotha am Freitag, 19. Mai, von 19 bis 21 Uhr in die Gaststätte Saalfelder Eck, Saalfelder Straße 2, in Arnstadt ein. Stadtrats-, Kreistags-, Landtags- und Bundestagsmitglieder berichten über ihre Arbeit und die Vorbereitung zur Kommunalwahl 2024. Interessierte Bürger können auch eigene Fragen oder Anliegen zur Sprache bringen.

Dornheim veranstaltet „Dreggsche“ Dorfspiele

Schmutzige Gaudi für Groß und Klein gibt es am Samstag, 20. Mai, bei den „1. Dreggschen Dornheimer Dorfspielen“ am Teichgarten in Dornheim. Um 10.30 Uhr beginnen die Wettkämpfe für die Kinder, um etwa 12.30 Uhr starten die Erwachsenen. Ab 18 Uhr wird bei der Aftershow-Party gefeiert.

Pferdetag mit Technikschau auf der Festwiese Neusiß

Der Reitverein Neusiß veranstaltet am Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr den Neusißer Pferdetag mit Tier- und Technikschau auf der Festwiese am Reitplatz. Um 13 Uhr beginnt mit einer Traktorparade ein Schauprogramm mit vielen Aktivitäten für die ganze Familie.

Kindermusical in Singen und Stadtilm

Das Kindermusical „Ruth – Eine starke Frau aus der Bibel“ wird am Sonntag, 21. Mai, um 13 Uhr in der Stadtkirche Stadtilm auf die Bühne gebracht. Um 16 Uhr gibt es eine zweite Vorstellung in der Kirche im Ortsteil Singen.