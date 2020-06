Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Traktor erfasst: 16-Jähriger bei Unfall in Wipfra schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wipfra im Ilm-Kreis wurde am Mittwoch ein 16-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der 16-Jährige mit einem Moped unterwegs gewesen und in einer Engstelle mit einem Traktor kollidiert. Der 16-Jährige habe die Kontrolle über sein Moped verloren und kollidierte nochmal mit dem am Traktor angebrachten Heuwender.

Er stürzte und verletzte sich schwer. Der Jugendliche musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

