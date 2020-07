Arnstadt Bei einem Unfall in Arnstadt infolge eines Vorfahrtsfehlers wurden am Samstag zwei Personen verletzt.

Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte bei Unfall

Am Samstagvormittag kam es auf der Landstraße 1044 in Arnstadt zu einem Unfall. Laut Polizei missachtete die 40-jährige Fahrerin eines VW Tiguan an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Pkw Renault Megane, der aus Richtung Anschlussstelle A 71 kam.

Der 21-jährige Renault-Fahrer konnte eine Kollision mit dem Tiguan nicht mehr verhindern. Die Fahrerin Tiguan und die Beifahrerin des Renault-Fahrers erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die ebenfalls in beiden Fahrzeugen befindlichen Kinder blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.