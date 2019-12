Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorsicht auf Waldwegen

Was für ein Wetter war das denn am Wochenende? Am Samstagvormittag erwischte mich bei Ilmenau ein Schneesturm auf der Autobahn. Gegen Mittag kam dann die Sonne raus und zauberte einen Regenbogen über Arnstadt. Dann kam schon wieder der nächste Regen. Aprilwetter vom Feinsten, möchte man meinen.

Viele ließen sich trotzdem nicht abhalten und statteten in dicken Anoraks einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte in der Region einen Besuch ab. In die Wälder ging es eher selten, höchstens zum Weihnachtsbaumschlagen. Aber es kommen ja auch wieder kältere Tage, weshalb der Thüringen Forst jetzt schon mal vor Glätte- und Rutschgefahr warnte. Die Waldwege werde nicht gestreut, so der Hinweis. Das hatte ich, ehrlich gesagt, auch nicht erwartet. Aber offenbar gibt es Leute, die davon ausgehen und das einfordern, wenn sie mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegen oder mit dem Auto im Graben gelandet sind. Waldwege können sich in gefährliche Rutschbahnen verwandeln, so ein Forst-Sprecher. Waldwanderer und Naturfreunde sollten nur Wege begehen, die eisfrei sind. Laut Wetterbericht ist da in den nächsten Tagen nichts zu befürchten. Durch den Sturm kommt die Gefahr eher von oben durch brechende Äste. Aber weiße Weihnachten wären schon schön und ein Spaziergang nach dem Weihnachtsbraten steht auf meinem Wunschzettel ganz oben.