Vorsicht im Ilm-Kreis: Wieder Betrugsmasche mit falschen Polizisten

Am Montagabend riefen Unbekannte im Ilm-Kreis bei mehreren Senioren an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Wie es in der Mitteilung heißt, gaben die Betrüger an, eine rumänische Diebesbande festgenommen zu haben. Diese hätte eine Liste mit Wohnadressen für künftige Einbrüche dabei gehabt, so auch die Adressen der Senioren.

In allen Fällen gaben sich die Anrufer als vermeintliche LKA-Beamte aus und wollten mittels geschickter Gesprächsführung an das Geld der Angerufenen kommen. Die Senioren machten alles richtig: Sie legten auf und riefen die echte Polizei an. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor betrügerischen Anrufen.

