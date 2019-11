Nicht jeder, der einem einen Ausweis vor die Nase hält, ist auch eine wirkliche Amtsperson. Jetzt zum Beispiel sind wieder Betrüger im Ilm-Kreis unterwegs, die sich als Feuerwehrleute ausgeben, die angeblich die Rauchmelder in den Wohnungen und Häusern kontrollieren sollen. Bekannt sind solche „Hausbesuche“ unter anderem aus Stützerbach, Frauenwald und Schmiedefeld.

Das ist Quatsch. Eine solche Überprüfung gibt es nicht. Und wie bei allen Fremden an der Haustür gilt auch hier: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, aber wer die Polizeimeldungen verfolgt, der weiß, dass eben solche Betrüger auf genau diese Art und Weise versuchen, sich Zutritt zu verschaffen, um sich mal in Ruhe umzusehen und zu schauen, ob sich ein Einbruch lohnt.

Vor allem ältere Menschen sind im Visier solcher Übeltäter. Sie sollten sich nicht scheuen, einfach den Nachbarn um Hilfe zu bitten, wenn sie selbst unsicher sind oder nicht wissen, was sie tun sollen. Und was auf den Dörfern oft ganz problemlos klappt – da kennt und hilft man sich immer und das nicht nur beim Biertrinken – das sollte auch in den Städten funktionieren. Schließlich gibt es nicht umsonst das schöne Wort Nachbarschaftshilfe. Nachzuschlagen im Duden und ausführlich erklärt bei Wikipedia.