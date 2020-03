Vorsitzender des Theatervereins befürchtet Insolvenz des Hauses

Am Ende seiner Sitzung kam auch der Werkausschuss für den Kulturbetrieb nicht mehr um das Thema Corona herum. Eigentlich hatte Werkleiter Jörg Neumann am Donnerstagabend ja über den Stand der Vorbereitung des unmittelbar bevorstehenden Bach-Festivals berichten wollen. Doch nun blieb nur die Absage zu erklären.

Die Art und Weise, wie diese aufgenommen wurde, machte immerhin Mut. Er sei froh, dass alle Künstler sehr verständnisvoll reagiert hätten. Die Mitarbeiter des Kulturbetriebes hatten seit der Absage am Mittwochnachmittag viele Telefonate mit Künstlern und Sponsoren geführt. „Dass wir uns die Zeit genommen und persönlich angerufen haben, kam überall gut an“, so Neumann.

Künstler sagen ihr Kommenim Jahr 2021 zu

Alle Hauptkonzerte konnten bereits auf 2021 verschoben werden: Ludwig Güttler kommt am 19. März 2021 in die Bachkirche. Felix Reuter gastiert am 20. März 2021 im Rathaussaal, Ann-Helena Schlüter am 20. März in der Dornheimer Kirche. Das Thüringer Bach Collegium tritt am 20. März 2021 in der Bachkirche auf, die Capella de la Torre gastiert am 21. März 2021 ebenso in der Bachkirche. Die für 2020 gekauften Tickets für die Hauptkonzerte behalten ihre Gültigkeit.

Die Meinung, das gewählte Thema „Die Stadtpfeifer der Bachfamilie“ erneut aufzugreifen, war bei den Organisatoren recht schnell gefasst gewesen. „Es steckt ja auch über ein Jahr Arbeit darin, da hängt viel Herzblut daran“, so Jörg Neumann.

Geschockt zeigte sich hingegen Reinhard Köhler als Vorsitzender des Theatervereins über die ihm während der Sitzung zur Kenntnis gegebene neue Allgemeinverfügung der Landrätin, bedeutet dies nun doch auch das vorläufige Aus für das Theater. Das Familienmusical mit der kleinen Hexe Bibi Blocksberg am Freitag war die letzte Veranstaltung, die noch – unter hohen Gesundheitsauflagen – stattfinden durfte. Noch am Mittwoch zuvor hatte Intendant Oliver Meier sein Haus als nicht von Schließung bedroht gesehen. Mit seinen 317 Plätzen lag es deutlich unter den Vorgaben des Landes für Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern. Welche finanziellen Auswirkungen die Schließung auf das Theaters unterm Strich haben wird, konnten Meier und Köhler noch nicht sagen. Fakt ist: Man war auf dem besten Wege, die Zuschauerrekordspielzeit 2018/19 zu toppen. „Wir hatten zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr Karten verkauft als am Ende der letzten Saison“, so Oliver Meier. Er bemühe sich, möglichst viele Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Einfach sei dies aber nicht, da ja der Spielplan 2020/21 schon in vielen Punkten stehe, mithin nur noch wenig Termine frei seien.

Zuschauerrekord ist mit Zwangsschließung nicht machbar

„Wir sind auf die Zuschauereinnahmen angewiesen und bei Absagen droht uns nicht nur die Rückzahlung, sondern auch hohe Vertragsstrafen der Künstler“, fürchtete Reinhard Köhler, dass „dem Theater nun die Insolvenz droht“. Erst recht, sollte die Spielzeit komplett abgebrochen werden müssen. Bereits jetzt fallen 27 Veranstaltungen aus, viele von ihnen waren ausverkauft. Für die Mitarbeiter wurde umgehend Kurzarbeit beantragt.

Auch das Ostereiersuchen im Tierpark musste abgesagt werden. Der neugegründete Tierparkverein hatte erstmals die Verantwortung für das beliebte Fest übernommen. „Wir haben bereits Ende letzten Jahres die Süßigkeiten kaufen müssen, dafür braucht man so viel Vorlauf“, sagte der Vorsitzende Andreas Kühnel. Sie sollen nun an Kindereinrichtungen und unabhängig vom Osterfest an kleine Tierparkbesucher verteilt werden, kündigte er an. „Wir sind sehr traurig, dass wir seit 55 Jahren zu solch einer Maßnahme greifen müssen, dennoch übernehmen wir hier eine große Verantwortung für unsere Besucher.“ Da der Verein Ausgaben hatte, unterstützt ihn die städtische Kulturförderung nun mit 500 Euro, um den Verlust einigermaßen aufzufangen. Kühnel dankte darüber hinaus allen Sponsoren, die die Vorbereitung des nun abgesagten Festes unterstützt haben.

Ebenfalls 500 Euro bekam der Förderverein des Schlossmuseums. Auch wenn das für den Tag des Thüringer Porzellans am 4. April geplante Programm zunächst entfallen muss, es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. „Es sind alles einheimische Künstler, da sollte das kein Problem sein“, hofft Vorsitzender Christian Hühn, dass eine Verschiebung der Veranstaltung möglich sein wird.