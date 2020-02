Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkaufsstart für kulinarische Stadtführungen in Arnstadt

Wie doch die Zeit vergeht. Im August 2011 gab es damals die erste kulinarische Stadtführung. Seitdem ist dieses Angebot nicht mehr aus dem Kalender vom Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt wegzudenken. „Von März bis November sind acht Termine in diesem Jahr geplant“ so Sebastian Keßler vom Kulturbetrieb der Stadt gegenüber unserer Zeitung. Leider können an jeder der geplanten kulinarischen Stadtführungen nur 30 Personen teilnehmen. Auch haben die Verantwortlichen immer unterschiedliche kulinarische Schätzchen und Strecken – also Gaststätten – im Angebot. „Aber es bleibt meistens nicht bei den acht öffentlichen kulinarischen Stadtführungen durch unser schönes Arnstadt. Viele Firmen möchten ihren Mitarbeitern Danke sagen und buchen vor allem in der Weihnachtszeit eine kulinarische und festliche Stadtführung“, erzählt Keßler weiter.

Erste kulinarische Stadtführung startet am 23. März zur Eröffnung des Bach-Festivals In der Tourist-Information Arnstadt hat der Vorverkauf am Montag für die beliebte Stadtführung „Genieße ma(h)l Arnstadt“ begonnen. Die erste „kulinarische“ des Jahres gibt es bereits am 20. März im Rahmen des Arnstädter Bach-Festivals. Start ist um 17 Uhr vor der Tourist-Information auf dem Marktplatz in Arnstadt. Gut gelaunt und frisch gestärkt werden die Teilnehmer zwei Stunden später wieder auf den Marktplatz zurückkehren. So lässt sich der kulinarische Rundgang hervorragend mit dem Eröffnungskonzert der Capella de la Torre kombinieren, das um 19.30 Uhr in der Bachkirche beginnt. Während der kulinarischen Stadtführung werden in vier traditionellen Gasthäusern leckere Kostproben und Getränke gereicht. Für die Organisation ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich. Karten für die kulinarische Stadtführung, das Konzert der Capella de la Tore und alle weiteren Höhepunkte des Arnstädter Bach-Festivals gibt es ab sofort in der Tourist-Information Arnstadt Markt 1, unter Telefon: 03628/602049 oder als E-Mail: information@arnstadt.de