Wasserspeier des Hopfenbrunnens gewaltsam umgestoßen

Der Wasserspeier am Hopfenbrunnen in Arnstadt in der Erfurter Straße wurde in der Nacht zum Montag zerstört.

Es war am Sonntag, gegen 21.15 Uhr, als ein mächtiger Knall die Bewohner in der Erfurter Straße in Arnstadt aufgeschreckt hat. Einige schauten in Höhe des Hopfenbrunnens aus dem Fenster und sahen vier Personen in Richtung Innenstadt wegrennen. Erst am anderen Morgen sah man, was hier in der Nacht passiert war.

Dieser Wasserspeier wurde umgestoßen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der mit Holz verhüllte Wasserspeier des Hopfenbrunnens wurde nämlich aus der Verankerung gerissen und umgestoßen. Die Sicherungsbolzen hatten den enormen Druck nicht standgehalten. Auch einige Bretter der restlichen Brunnenabdeckung wurden in Mitleidenschaft gezogen.