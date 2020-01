Wegebau statt Winterdienst

Die Fahrzeuge für den Winterdienst stehen in der Garage. Zweimal sind sie im Dezember zum Streuen ausgerückt. „Das war es bisher“, sagt René Strelow, neben Sven Krüger Vorarbeiter auf dem Stadtilmer Bauhof.

Die Beschäftigten nutzen die fast frühlingshaften Temperaturen für den Gehwegbau, das Schneiden von Bäumen, Sträuchern sowie Kopfweiden. Wobei Frost für solche Arbeiten besser wäre, um die Wiesen nicht kaputt zu fahren, meint Falko Cramer von der städtischen Bauverwaltung. Wenn es das Wetter zulässt, soll Anfang Februar auch mit der Beräumung von Entwässerungsgräben begonnen werden.

Die Gebietsreform brachte einige Veränderungen für den Bauhof mit sich. Er ist nun für Stadtilm und die 21 Orte der ehemaligen Ilmtal-Gemeinde zuständig. 16 Beschäftige sind fest angestellt, darunter einige neue Mitarbeiter, weil aus Altersgründen Stellen frei geworden waren. Ein Elektriker sowie ein Garten- und Landschaftsbauer verstärken das Team, ebenso zwei Arbeiter, die sich unter anderem um Papierkörbe, das Säubern von Spielplätzen, Bushaltestellen und Containerstandplätzen kümmern.

Hilfskräfte unterstützen den Bauhof über den Bundesfreiwilligendienst und geförderte Maßnahmen des Jobcenters, anders könnte man die vielen Aufgaben in der Grünpflege gar nicht leisten, betont René Strelow. Um angemessene Sanitär- und Pausenräume zu bieten, erhält das Sozialgebäude in der Hauptstraße in Oberilm gerade einen Anbau.

Bauhofleiter Falko Cramer freut sich, dass unter den Mitarbeitern ein sehr kollegiales Verhältnis herrscht und dass man nun, mit mehr Leuten, auch mal größere Maßnahmen abarbeiten könne. In neue Technik soll ebenfalls investiert werden, so plant man die Anschaffung eines Absetzcontainers. Die Kehrmaschine ist schon älter und gerät an ihre Leistungsgrenzen.

Sollte doch noch Winterwitterung kommen, so ist man darauf vorbereitet. Die Hauptstraße räumt ein beauftragter Dienstleister, um kleinere Straßen und Gehwege vor öffentlichen Gebäuden und Bushaltestellen kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofes.