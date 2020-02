Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wehrleitung einstimmig wiedergewählt

Fast die ganze Einsatzabteilung der Elxlebener Feuerwehr saß knapp eine Stunde vor Beginn der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Gasthaus Zum Schwarzen Hahn und testete das Essen des neuen Wirtes. Es kam gut an, und so ging man gestärkt an die Tagesordnung.

Die aktive Einsatzabteilung der Elxlebener Wehr ist 21 Frauen und Männer stark. Das ist für einen kleinen Ort respektabel, aber laut Ortsbrandmeister Jörn Köllmer „immer noch ausbaufähig“. Die Feuerwehrleute absolvierten im vergangenen Jahr 19 Einsätze, das sind rund 177 Stunden. Im Jahr 2018 waren das noch 375 Stunden. Die deutliche Abnahme hängt mit dem Ausfall der „Speeddays“ und von „Wings & Motors“ im letzen Jahr in Alkersleben zusammen, beides bescherte den Elxlebener Feuerwehrleuten immer etliche Einsatzstunden. Vier Mal rückten die Elxlebener im letzten Jahr zu Bränden aus, 14 Mal leisteten sie technische Hilfe wie etwa Personenrettung bei Unfällen, einmal handelte es sich um einen Fehlalarm. Aber nicht nur die reinen Einsatzstunden zählen, Ausbildungen und Lehrgänge werden absolviert, man kümmert sich um das Weihnachtsbaumverbrennen, das Walpurgisfeuer und den Martinsumzug oder sichert das Simsontreffen ab. „Was die Elxlebener Wehr leistet, auch im Verbund mit den anderen Wehren rund um den Riechheimer Berg, ist aller Ehren wert“, sagte dann auch Bürgermeister Klaus Böhm (CDU). Vorbildlich ist die Arbeit in der Jugendwehr, dort zählt man mittlerweile 17 Mädchen und Jungen. Der Kreisjugendfeuerwehrtag des Ilm-Kreises findet auch im Elxlebener Park statt, Termin dafür ist der 9. Mai. Die alte Wehrleitung ist auch die neue: Einstimmig wurden Jörn Köllmer als Ortsbrandmeister, Christian Kurth als sein Stellvertreter und Oliver Hieke als Jugendwart wiedergewählt. Danach ging es dann an den gemütlichen Teil des Abends – und feiern könnten die Elxlebener genau so gut wie Einsätze absolvieren.