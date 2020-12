Weihnachtsbaumverkauf im Zirkus-Winterquartier

Seit gut zehn Jahren überwintert der Circus Constanze Busch in Kirchheim. „Hier fühlen wir uns gut aufgehoben“, sagt Heinrich Frank. Doch in seiner Stimme schwingt auch Sorge mit, obwohl er dann gleich hinterher schiebt: „Irgendwie geht es immer weiter.“ Denn dieses Jahr gab es kein einziges Gastspiel in keiner einzigen Stadt – keine einzige Vorstellung in dem gut 1000 Besucher fassenden Zelt. Corona hat die Zirkusleute hart getroffen – wie alle im Schaustellergewerbe, wie alle Gastronomen oder freischaffende Künstler.

„In einem normalen Jahr machten wir immer so drei oder vier Tage Station in rund 40 Städten in ganz Deutschland, in den Niederlanden oder in Belgien mit immer zwei Vorstellungen am Tag“, so Frank, der ansonsten durch das Zirkusprogramm als Moderator führt.. In diesem Jahr: Null Städte mit Null Vorstellungen, Null Einnahmen. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Frank – in der achten Generation und von Kindesbeinen an beim Cirkus Constanze Busch. Obwohl auch das letzte Jahr nicht gerade super gut lief, immer mehr Plätze, die ein Zirkus normalerweise anfährt, werden dafür laut Frank nicht mehr freigegeben. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die alle bebaut werden, für uns ist dann kein Platz mehr.“

20 Familienmitglieder campieren in Kirchheim, die etwa drei Monate von November bis Februar – manchmal auch etwas länger, je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse sind – werden dazu genutzt, das gesamte Equipment zu überprüfen. Das fängt bei den Bremsbelägen der Zirkuswagen an und geht über all das, was man für eine Vorstellung braucht bis hin zu Arbeiten am Zelt.

Wenn es denn Vorstellungen gibt, dann bietet der Zirkus bietet vor allem Artistik, Akrobatik und Clownerie für Jung und alt. Die Tiernummern hat man in den letzten Jahren konsequent heruntergefahren. Das liegt zum einen an den Diskussionen darüber, zum anderen aber auch an den enormen Kosten für solch ein Familienunternehmen. Wenn ein Heuballen 50 Euro kostet, dann macht es schon einen Unterschied, ob man vor allem im winter zehn oder nur zwei braucht. Und natürlich will man damit auch militanten Tierschützern den Wind aus den Segeln nehmen. Vor zehn Jahren hatte der Zirkus laut Frank noch gut 180 Tiere – Kamele, Bullen, Zebras – derzeit hat man ein Pferd, ein Pony, ein Kamel und drei Bullen. Das Futter für die Tiere finanziert man derzeit auch über Spenden, man hat die Coronahilfen in Anspruch genommen – „nächstes Jahr kann es ja nur besser werden, vielleicht alles etwas kleiner“, so Frank.

Zum zweiten Mal überhaupt in der jüngeren Vergangenheit und zum ersten Mal in Kirchheim verkauft man jetzt gleich neben den Wohnwagen auf dem Areal am Alkerslebener Weg kleine und große Nordmanntannen an alle, die noch einen solchen Weihnachtsbaum für das heimische Wohnzimmer suchen. Die wurden den Zirkusleuten aus dem Sauerland zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen aus dem Weihnachtsbaumverkauf sollen helfen, über die Runden zu kommen. Wer einen haben will, der fährt einfach mit dem Auto vor und hupt. Verkauft wird, so lange der Vorrat reicht.