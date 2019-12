Weihnachtsmann kommt ins Freibad

Wer am Samstag seine Schritte ins Geschwendaer Waldbad lenkte, dem fiel gleich der stolze Weihnachtsbaum ins Auge. „Bestimmt einer der schönsten im Ilm-Kreis“, sagte Lars Pitan, Mitbegründer und erster Vorsitzender des Waldbadvereins. „Den hat uns Familie Leuthold gespendet. Er war zu nah ans Haus gewachsen.“Zum dritten Mal hatte der Verein zum Weihnachtsmarkt ins Waldbad geladen. Auch wenn man vom weihnachtlich-winterlichen Schneeambiente, wie es noch die Premiere vor zwei Jahren geboten hatte, nur träumen konnte, fanden wieder zahlreiche Besucher den Weg ins Bad. Und wem der Fußweg zu weit war, für den gab es natürlich wieder einen Shuttle-Service. Viele Vereine des Ortes unterstützen auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt.

Der Waldbadverein ist stolz auf seinen schönen Weihnachtsbaum Foto: Berit Richter

„Außerdem konnten wir einige Händler gewinnen“, freute sich Lars Pitan. Schule, Kindergarten und die Liebensteiner Belchbläser sorgten für weihnachtliche Stimmung. Und wem es dann draußen doch zu feucht wurde, der konnte sich entweder ins beheizte Zelt zum Basteln flüchten und ins Mehrzweckgebäude zu Kaffee und Kuchen. In letzterem konnte man sich dann auch gleich vom diesjährigen Baufortschritt des rührigen Waldbadvereines überzeugen. „Unsere Küche ist fertig geworden und auch der Anbau als Lager. Außerdem haben wir eine Akustikdecke eingebaut “, so Lars Pitan. Rund 80 Mitglieder hat der Verein mittlerweile gewinnen können. „Was das schöne ist, viele kommen auch, wenn wir alle zwei Wochen unsere Arbeitseinsätze machen“, freute sich Lars Pitan. So konnte der Verein auch im letzten Sommer wieder das Kinderbecken in Betrieb nehmen und dem Nachwuchs manch schöne Stunde im Wasser ermöglichen. „Wichtig ist für uns auch, dass wir ins Dorferneuerungsprogramm der Landgemeinde Geratal aufgenommen wurden“, so Pitan weiter. Das ermögliche es nun, erst einmal eine Konzeption zu erstellen, was etwa sechs Monaten dauern dürfte, und damit dann Fördermittel zu beantragen. „Wir wollen in Richtung Naturbad gehen. Ohne Chlor, ohne weitere chemische Zusätze. Gerade in Zeiten, wo immer mehr Menschen unter Allergien leiden, finden wir das wichtig.“ Zudem, so betont Lars Pitan, sehe man das Geschwendaer Bad nicht als Konkurrenz zum Gerataler. Vielmehr könne er sich vorstellen, dass man mit diesem und der Lütsche künftig eine „gemeinsame Badelandschaft“ bilde.