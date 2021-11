Weiße Substanz ruft Arnstädter Feuerwehr auf den Plan

Arnstadt. Suche nach dem Einleiter nahm einige Zeit in Anspruch. Das war das Ergebnis:

Eine weiße Substanz, die aus einem Rohr am Bierweg in die Gera floss, machte am Samstagnachmittag einen Passanten stutzig. Er informierte die Rettungsleitstelle über die mutmaßliche Unfallgefahr, die um 16.09 Uhr Alarm auslöste.

Stefan Heyder nahm rings um das Rohr, aus dem die Substanz in die Gera floss, Proben. Foto: Britt Mandler

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neben den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt wurden auch Ehrenamtler aus Plaue alarmiert, die einen für solche Fälle ausgerüsteten Messwagen haben. Die rund 20 Einsatzkräfte nahmen zunächst Proben, die ergaben, dass die Substanz basisch ist. Danach versuchten sie festzustellen, wo das Rohr hinführt. Erst mit Hilfe des Wasser- und Abwasserzweckverbandes konnte nachverfolgt werden, dass es auf ein Firmengelände geht. Am Abend stand noch nicht fest, was eingeleitet worden war. Das Umweltamt hat aber Proben entnommen und wird die Firma am Montag um Aufklärung bitten.