Wellnessabende im Sport- und Freizeitbad Arnstadt

Es ist nicht mehr zu übersehen: Draußen ist der Herbst eingekehrt. Da passt es gut, dass es jetzt wieder in der Saunalandschaft des Arnstädter Sport- und Freizeitbades gemütlich und erholsam wird. Neue Wellnessabendtermine sind nämlich momentan dort noch für den November buchbar.

Neben zwei Terminen nur für Frauen am 8. und 29. November wird nach Angaben von Marie Kristin Hopf von der Bäder- und Beteiligungsverwaltung Arnstadt GmbH auch wieder ein Wellnessabendprogramm am 14. November für Männer und Frauen angeboten. „Der vierstündige Saunaaufenthalt bietet viel Abwechslung zwischen den Saunaaufgüssen und den Wellnessanwendungen mit selbst gemachten Peelings und Gesichtsmasken. Zwischendurch werden auch kleine kulinarische Snacks serviert, um bei der Erholung und Entspannung nichts auszulassen, so Hopf. Und: „Dieses Verwöhnprogramm für die Sinne lässt einmal Körper und Geist richtig zur Ruhe kommen und stärkt das Wohlbefinden von innen heraus.“ Die Teilnehmerzahl der Wellnessabende ist auf zwölf Personen pro Abend begrenzt und kostet 34 Euro pro Person.

Der Kartenvorverkauf ist auch wieder online unter www.bad-arnstadt.de verfügbar. Alle weiteren Fragen zu den angeboten werden auch unter Tel. 03628/603379 beantwortet