Wieder ein Wunder in Stadtilm

Mit sieben Wundern wirbt die Stadt an der Ilm. Das sind unter anderem: der größte Zinsboden Thüringens, der größte Marktplatz, die Stadtkirche mit ihrer ehemaligen Brücke zwischen den beiden Türmen oder auch die höchstschwimmende Ente, die an ein Hochwasser erinnert. Nun kommt am heutigen Dienstag vielleicht ein weiteres Wunder hinzu. Denn es ist geschafft. Die Brücke über die Ilm in Oberilm soll für den Verkehr wieder freigegeben werden.

