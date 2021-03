Winterpause in Arnstadts in Oberkirche geht zu Ende

Beendet ist offenbar die Winterpause in der Oberkirche. Interessierte können bis Ende März dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr das Gotteshaus besichtigen. An den Wochenenden ist die Kirche von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Sobald es wärmer wird, werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. Gestern nutzte Ines May, sie ist im Auftrag der Landeskirche mit dem Fotoapparat in der Oberkirche in Arnstadt für die Kunstgut-Erfassung im Einsatz, die Chance für Aufnahmen.