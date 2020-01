Wohnungsgenossenschaft plant großen Neubau in Arnstadt

Es war ein Mammutprojekt für die Genossenschaft, hat 15 Jahre gedauert und rund 15 Millionen Euro gekostet. Inzwischen ist der Goethe-Schiller-Wohnpark in Arnstadt fertiggestellt. 195 Wohnungen befinden sich in den sanierten Wohnblocks, die mit Fahrstühlen ausgestattet und mit Brücken verbunden wurden. So können die vornehmlich älteren Menschen, die hier zu Hause sind, trockenen Fußes die Veranstaltungen im dazugehörigen Saal besuchen.

Bereits 2003/2004 hatte die Vereinigte Wohnungsgenossenschaft Arnstadt von 1954 (VWG) mit ersten Sanierungsarbeiten in der Goethestraße begonnen, im Dezember 2019 wurde nun das letzte Teilstück in der Schillerstraße 30 bis 36 fertiggestellt.

„Etwa 80 bis 85 Prozent der Wohnungen sind barrierefrei und mit dem Aufzug zu erreichen“, erklärt Detlef Lüdicke, gemeinsam mit Mario Hörold Vorstand bei der VWG. Einige Wohnungen seien auch komplett behindertengerecht. Um die Betreuung der Genossenschaftsmitglieder kümmert sich die eigene Tochtergesellschaft WSI, und eine Sozialstation des Arbeiter-Samariter-Bundes befindet sich ebenfalls im Wohnpark, dessen großer Innenhof mit Sitzgelegenheiten ab dem Frühjahr wieder zum Verweilen einlädt.

Das Konzept kommt an, es gibt kaum Leerstand. Der Umbau sei eine gute Entscheidung gewesen, betont man in der Vorstandsetage. Der Grundgedanke: Einsamkeit im Alter vermeiden, den Menschen ermöglichen, Kontakte zu knüpfen und sich einen neuen Freundeskreis zu erschließen.

Mario Hörold, Kaufmännischer Vorstand (links), und Detlef Lüdicke, Technischer Vorstand der Vereinigten Wohnungsgenossenschaft Arnstadt von 1954. Foto: Antje Köhler

Ohnehin werden gut sanierte Wohnungen besser angenommen, Mittelmaß will keiner mehr, betonen die VWG-Chefs. Wirkliche Wohnungsnot gebe es nur in einigen Ballungszentren, wobei auch in Arnstadt nicht jeder gleich auf Anhieb die Wohnung findet, die er nach Lage und Ausstattung möchte.

Zum Jahresende lag der Leerstand im Unternehmen bei rund 8,5 Prozent, erklärt Hörold auf Anfrage. Die VWG ist mit insgesamt 3620 Wohnungen in Arnstadt, Gräfenroda, Stadtilm, Ichtershausen und Plaue der größte Vermieter im nördlichen Ilm-Kreis. Wo Leute ausziehen, wird gemalert, der Fußboden erneuert, oft auch das Bad und die Elektrik saniert. Von den drei Millionen Euro an Instandhaltungskosten im Jahr gibt die Genossenschaft nach eigenen Angaben knapp die Hälfte für die grundhafte Sanierung von jeweils rund 100 Leerwohnungen aus.

In bestimmten Fällen ist der Leerstand gewollt – weil saniert werden soll oder wie in der Schillerstraße 42 in Arnstadt der Abriss vorbereitet wird. Der letzte Block am Eichfelder Weg kommt weg, es wird Platz geschaffen für ein ambitioniertes Neubauprojekt, das junge Familien überzeugen soll. Man sei gerade in der Planungsphase, erklären die beiden Vorstände. 16 Millionen Euro will die Genossenschaft in den Neubau investieren, 58 zum Teil sehr großzügige Wohnungen mit durchschnittlich 90 Quadratmetern sollen entstehen. Alles modern ausgestattet und mit ansprechendem Umfeld. Sogar an Ladestationen für Elektroautos ist gedacht.

Der Komplex mit drei Häuserzeilen und Laubengängen soll bis 2024 zum 70-jährigen Bestehen des Wohnungsunternehmens fertig sein.

Die VWG war 1954 im Arnstädter Westviertel gegründet worden, später kamen weitere Genossenschaften wie die des Gelenkwellen- und des Nadelwerkes hinzu. Bis heute ist das alte Westviertel, in dem auch die Genossenschaft ihren Sitz hat, bei Wohnungsinteressenten besonders gefragt.