Wolling folgt auf Henfling

Grünen-Politikerin Madeleine Henfling legt Ende des Monats ihr Kreistagsmandat nieder. Das gab die 37-Jährige am Montagabend bekannt. Die Ilmenauerin sitzt seit 2014 für die Grünen im Landtag und wurde in der vergangenen Woche als Vizepräsidentin des Landtags gewählt. Dieses Ehrenamt bringt einen deutlich erhöhten Arbeitsumfang mit sich, begründet Henfling, warum sie ihr Kreistagsmandat niederlegen will. In ihrem Wahlkreis und im Kreisverband der Grünen wolle sie sich aber weiterhin engagieren. Ihr Nachrücker im Kreistag wird Jens Wolling sein. Er holte zur Kreistagswahl im Jahr 2019 insgesamt 458 Stimmen. Wolling sagte bereits zu, das Amt antreten zu wollen. Der 58-Jährige ist Professor an der Technischen Universität Ilmenau.