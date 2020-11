Workshop zum Thema Umgang mit Konflikten für Teilnehmer aus Ilm-Kreis

Ilmenau. Der Kurs am 3. Dezember richtet sich vor allem an Menschen in Jugendarbeit und Vereinen. Er kostet kein Geld.

Das Ilmenauer Projekt „Vier – Vielfalt erleben“ veranstaltet am Donnerstag, 3. Dezember, 17 bis 19 Uhr, einen Online-Workshop zum Thema „Ansprechen oder darüber hinwegsehen? – Konfliktpotenziale in der sozialen Arbeit“. Er richtet sich an Aktive in der Jugend-, Sozial- und Vereinsarbeit sowie andere Interessenten und ist kostenfrei.

Das Projekt werde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In der Sozialen Arbeit seien gegenseitiges Verständnis und ein harmonischer Umgang miteinander wünschenswert. Doch auch widersprüchliche Vorstellungen und Meinungen gehörten dazu, heißt es in der Kursbeschreibung. Was können wir tun, wenn Missverständnisse oder Konflikte das Miteinander stören? Wie lassen sie sich rechtzeitig erkennen und was hilft, mit Konflikten umzugehen?

Der Workshop biete Raum, Konfliktpotenziale in der Sozialen Arbeit zu betrachten.