Wort zur Wochenwende für den Ilm-Kreis: Wie lässt sich Gerechtigkeit in der Krise bewahren?

Groß war die Sehnsucht, mit dem neuen Jahr die Corona-Pandemie und die durch sie hervorgerufenen Erschütterungen unserer Lebensplanung und Alltagsroutinen hinter uns zu lassen. Nun dämmert die Ahnung, dass uns die Pandemie, ihre Belastungen und Gefahren länger bleiben werden als uns lieb ist. So ist unser Umgang mit der Pandemie von Widersprüchen bestimmt, zwischen denen wir uns zurechtfinden müssen.

Da geht es um die Ursachen: Schicksalsschlag oder selbstverschuldetes Unglück. Diese Frage ist keineswegs trivial. Ihr Gegenstück ist die Diskussion, ob wir zum gewohnten Lebensstil zurückkehren können oder uns eine neue Lebenspraxis aneignen müssen. In diesem Fragenkomplex geht es um die Bestimmung der jahrhundertelang treibenden Kräfte. Ist die Fortschrittslogik durch die Pandemie nur unterbrochen, oder ist sie die Ursache der Pandemie. Immerhin ist in dieser Frage jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung zur Frage des Tier-Mensch-Zusammenhangs der Seuche eingeleitet.

Antworten sind keineswegs trivial

Ein anderes Feld ist die Frage einer guten oder bösen Globalisierung. Wer die Konzentration auf nationale Belange als einzig mögliche Option gelten lässt, verdächtigt schnell die Belange anderer Völker als böse Globalisierung. Wer darauf setzt, dass nur alle gemeinsam aus der Krise kommen können, scheint die eigenen Interessen nur ungenügend zu beachten. Wieder sind die Antworten keineswegs trivial. Mittel und Kräfte nur für die eigenen Interessen einzusetzen, ist kurzsichtig. Zugunsten anderer in gewissem Umfang eigene Interessen hintenan zu stellen erzeugt hohen Rechtfertigungsdruck.

Eng damit verbunden ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung um arm und reich, bildungsstark, bildungsfern. Arme und Abgehängte scheinen der Krise hilflos ausgeliefert. Wohlhabende und Gebildete haben mehr Möglichkeiten und können besser mit den Gefahren umgehen. Wie lässt sich Gerechtigkeit in der Krise bewahren?

Einschränkungen in den sozialen Beziehungen

Schließlich die Generationengerechtigkeit. Hochbetagte sind der Pandemie dem Sterberisiko gefährlich ausgesetzt. Risikoreduktion bringt schmerzliche Einschränkungen in den sozialen Beziehungen. Die Jungen scheinen von der Krankheit nicht so stark bedroht zu sein. Aber die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Einschränkungen drohen zu einer Hypothek für das weitere Leben zu werden.

In allen diesen Fällen gibt es keine einfachen Lösungen und viele Versuchungen der Problemverkürzung. Der Glaube und die Bibel zeigen in diesen Fragen eine Grundüberzeugung. Die Menschheit ist eine einzige Familie, die in Gott den gemeinsamen Ursprung und das gemeinsame Ziel hat. Damit ist in Pandemiefragen ein Rahmen gesetzt. Der ersetzt keine Analysen, keine Suche nach Lösungswegen, keine Politik und Wissenschaft. Aber er erlaubt eine klare Option. Den Knoten mit einem Schlag zu zerhauen wird scheitern.

Wir brauchen die Geduld und Weitsicht von Problementwirrern. Jesus wird nicht müde, auf Gott als den Vater zu weisen, und um seinetwillen solidarisch den eigenen Einsatz vorbehaltlos zu wagen.

Michael Gabel ist Pfarrer der katholischen Kirche in Ichtershausen.