Wülfershausen: Maler und Grafiker Rolf Huber öffnet Atelier

Am 15. März findet wieder der bundesweite Tag der Druckkunst statt. Bereits 2018 wurden die traditionellen Drucktechniken in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen – ein großer Erfolg und Indiz für die Bedeutung der Druckkunst. Zum zweiten Mal wird dieser Anlass bundesweit in mehr als 280 Orten durch Ausstellungen, Vorführungen, Vorträge, Diskussionen, Workshops gefeiert.

In Thüringen geschieht das in Bad Liebenstein, Erfurt, Rentwertshausen, Löhma, Rudolstadt, Schlotheim, Weimar, Wurzbach und auch Wülfershausen. In Wülfershausen auf dem Gelände des Flugplatzes öffnet Rolf Huber, Dipl. Maler und -Grafiker, Lithograph, am 14. März von 12 bis 18 Uhr sein Atelier mit der Druckwerkstatt Am Flugplatz 10. Den Schwerpunkt bildet dabei die Technik der Lithographie /des Steindrucks – Vorläufer des heute modernen Offsetdrucks. Rolf Huber demonstriert an einem praktischen Beispiel den Weg von der Idee bis zum fertigen Druckergebnis, zeigt die gestalterischen und praktischen Möglichkeiten der lithographischen Technik. Im Grafikständer kann geblättert, bei Interesse auch erworben werden. Claus Unruh, Druckerfreund, ist mit einer Auswahl seiner gestalterischen Variationen in der Lithographie anwesend und bringt auch seine von ihm geschaffenen lithographischen Kunstbücher mit. Auch für eine kleine Stärkung ist für die Besucher und Interessenten gesorgt.

Es ist zugleich die letzte öffentliche Präsentation von Rolf Huber in diesem Atelier, denn er muss dieses Gebäude am Flugplatz noch in diesem Jahr verlassen. „Wir sind Opfer der Gebietsreform“ erzählt er gestern. Da die neue Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg in das Gebäude ziehen wird, mussten sich Rolf Huber und auch die Flugsicherung neue Räumlichkeiten suchen. Mit Unterstützung der Gemeinde wird es nun im Juli zum großen Umzug kommen. Dann wird Huber in Bösleben im „Haus der Dienste“ sein neues Atelier auf rund 70 Quadratmeter eröffnen.