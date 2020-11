Fast jeder hat das schon mal erlebt. Für Sonntagabend haben sich Freunde oder Familienangehörige angekündigt. Dann wird meistens gefragt: Wollen wir noch etwas schönes Grillen? Das mag gehen, wenn noch etwas im Tiefkühlschrank liegt. Schnell aufgetaut und die Spontanparty ist gerettet. Wer keine Reserven hat, steht da schon mal auf dem Schlauch.

Das muss aber nicht mehr sein, denn einen Partyretter hat jetzt Fleischermeister Thomas Schneider vom Grillservice Rudisleben in der Hauptstraße 26, gleich gegenüber der Kirche, aufgestellt. Nach ein paar Softwareproblemen läuft der Selbstbedienungsapparat nun ohne Probleme. „Der Fleisch- und Wurstautomat in Rudisleben“, schmunzelt Schneider, „bietet hausgemachte Wurst im Glas, verschiedene selbst gemachte Gerichte, auch Suppen, Bratwürste, Rostbrätel, Hackfleisch aber auch Zusatzartikel wie Senf, Nudeln, Eier und andere Leckereien 24 Stunden rund um die Uhr und das 365 Tage im Jahr“. Und das Ganze wird bei einer Temperatur zwischen zwei und vier Grad gekühlt. „Wer also am Sonntag Hunger auf ein gutes Stück Wurst hat oder im Sommer oder Winter einfach mal spontan grillen möchte und natürlich kein Grillgut auf Lager hat, dem kann jetzt geholfen werden. Hier vor unserem Geschäft steht eben jetzt die Spät-, und Nachtschicht“, so der Fleischermeister. Und nicht einmal Bargeld wird benötigt. Haben die Kunden eine EC- oder Kreditkarte, die für kontaktloses Bezahlen geeignet ist, halten sie diese einfach an das Terminal. „Und schon ist alles bezahlt. Und noch ein Vorteil hat dieses bargeldlose Einkaufen“, erzählt Schneider, „Denn wenn kein Geld in der Box liegt, kann auch keines geklaut werden“. Ein Automat, an dem es sieben Tage in der Woche rund um die Uhr Rostbrätel, Bratwurst oder Grillkäse gibt, steht schon seit einigen Jahren auch in Langewiesen, und das mit Erfolg. Oliver Eichhorn betreibt das Gerät in der Hauptstraße 23.