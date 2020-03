Zahnärztin Grit Wulf in Zeiten von Corona. Der Schutz der Patienten und der Eigenschutz hat oberste Priorität.

Ilm-Kreis. Notfälle werden in den Praxen immer versorgt.

Zahnärzte im Ilm-Kreis: Notwendige Behandlungen immer

Bevor man die Praxis betritt, soll man klingeln. Bevor man an den Tresen tritt, soll man sich die Hände waschen und desinfizieren. Händeschütteln fällt aus, der Mindestabstand wird gewahrt auch bei der Anmeldung. Mundschutz und Schutzhandschuhe für die Zahnarzthelferinnen – das ist das Mindeste. Zahnärzte wie Grit Wulf aus Arnstadt sind näher am Patienten als die meisten anderen Ärzte. Oft beträgt der Abstand von Gesicht zu Gesicht nur 20 Zentimeter, manchmal weniger. Die Hände des Zahnarztes sind direkt im Mund des Patienten. Und das in Zeiten der Corona-Krise.

„Wir haben hier eine Gemeinschaftspraxis mit einem Allgemeinmediziner. Da haben wir natürlich als erstes unserer Praxiszeiten aufeinander abgestimmt und getrennt“, sagt Wulf. Und: Behandelt werden derzeit „nur noch“ alle medizinisch notwendigen Fälle. Das hat in den ersten Tagen – also in der letzten Woche – noch für Verwirrung und auch für Ärger gesorgt. Nicht wenige Patienten sahen das nicht ein, es gab Diskussionen: „Das hat sich aber mittlerweile gegeben, das Verständnis für unsere Maßnahmen ist größer geworden.“ Alle nicht dringend notwendigen Behandlungen wurden und werden abgesagt. Wer beispielsweise einen Termin für eine Zahnreinigung hatte, der muss darauf nun verzichten. Gleiches gilt, wenn mit dem Anfertigen eines Zahnersatzes noch nicht begonnen wurde und der Patient auch ohne ihn noch ein paar Tage oder Wochen gut über die Runden kommt, oder bei Füllungen für Zähne, die derzeit auch ohne keine Schmerzen bereiten. Kindern mit einem Loch im Zahn wird geholfen Für Zahnarztpraxen gelten generell sehr hohe Hygienestandards. Alleine der Leitfaden des „Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin“ ist 57 Seiten dick. Gefahrenquellen sind vor allem sogenannte Spraynebel und Aerosole. Letzteres sind Ablagerungen auf den Zähnen sowie lebende und tote Mikroorganismen im Mund, die bei der Behandlung mehrere Meter weit getragen und bis zu 30 Minuten in der Raumluft nachgewiesen werden können. Spraynebel wiederum ist ein Gemisch aus Luft, Wasser und Feststoffen. Er tritt nach dem Aufprall auf den Zahn oder das Zahnfleisch aus der Mundhöhle aus und enthält Keime, Schleifkörper, Speichel und eventuell auch Blut. Alle medizinisch notwendigen Behandlungen werden in den Zahnarztpraxen im Ilm-Kreis vorgenommen. Foto: Foto: Markus Scholz / dpa Medizinisch notwendige Behandlungen „das sind Kinder, die ein Loch im Zahn haben, die werden natürlich nicht abgewiesen“, so Wulf. Bereits angefangene Behandlungen für Zahnersatz werden weitergeführt, „die Provisorien können ja nicht ewig im Mund bleiben“. Und dann sind da natürlich noch die Schmerzpatienten, „Notfälle werden immer behandelt“. Da hilft die Solidarität unter den Kollegen, man übernimmt auch Schmerzpatienten von anderen Zahnärzten: „Das funktioniert sehr gut.“ Und das ist auch notwendig, alleine im Altkreis Arnstadt befinden sich im Augenblick zwei Zahnärzte in Quarantäne, auch weil sie Urlaubsrückkehrer sind. Auch die Notdienste sind natürlich gewährleistet, auch wenn das durch deren Zusammenlegung von Teilen des Erfurter Umlandes, des Landkreises Gotha und der Ilm-Kreises nicht gerade einfacher geworden ist. Da könne es schon vorkommen, das ein von plötzlichen Schmerzen Geplagter dann eben nach Schmiedefeld oder nach Gotha fahren müsse. Zwei Zahnärzte haben immer Notdienst. Patienten sollen unbedingt vor dem Besuch in der Praxis anrufen Patienten sollten unbedingt vor dem Besuch einer Praxis dort anrufen, rät Wulf. Auch wenn es um schon länger geplante Termine geht, die vielleicht abgesagt werden müssen. Je weniger Patienten in der Praxis, umso geringer das Risiko. Im gesamten Ilm-Kreis gibt es etwa 60 Zahnarztpraxen. „Für sie gelten alle derzeit natürlich die gleichen Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Carina Thüsing, die Arnstädter Kreisstellenvorsitzende der Landeszahnärztekammer, am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung. Eines möchte Wulf unbedingt noch loswerden: „Wir Heilberufler stehen jetzt voll in der Verantwortung und werden dieser auch mit all unserer Kraft gerecht, wir Freiberufler hingegen werden im Augenblick ziemlich alleine gelassen.“ Wulf hat nicht nur die Verantwortung für ihre Patienten sondern auch die für ihre sieben Angestellten und deren Familien. Nicht nur, was deren Gesundheit betrifft, sondern auch als Arbeitgeberin. Sollte die Corona-Krise noch sehr viel länger andauern, als befürchtet, dann wäre wohl Kurzarbeit eine Option, über die man nachdenken müsse. Auch Thüsing sagt, dass beispielsweise gerade erst eröffnete Praxen ohne Hilfen vom Staat wirtschaftliche Probleme bekommen könnten, weil die ganz einfach höhere finanzielle Belastungen durch Kredite für ihre medizinischen Geräte haben als bereits lange bestehende. Beim Verlassen der Praxis von Grit Wulf heißt es dann wieder recht resolut, aber freundlich: „Bitte Hände waschen und desinfizieren“. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.