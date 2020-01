Zauberhaft mit Busanschluss

Was tut eine Hexe, wenn sie sich verfliegt und statt auf dem Blocksberg auf dem Buchberg in Blaunasien landet? Ganz einfach: Sie schwingt den Besen, blättert im Zauberbuch und sorgt für vier Stunden Karnevalsprogramm. So geschehen zum Büttenabend des Stadtilmer Carneval Clubs (SCC) im proppenvollen Bärsaal.

Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Beine zum Tanzen bringen und Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinden, so die Aufgaben, die Moderations-Hexe Annett Henneberg für ihre Hexen-Schwestern (Nelly Kümmerling, Marita Dittrich und Claudia Wilhelms) bereithielt. Ehrensache, dass sie diese Aufgaben – natürlich mit tatkräftiger Hilfe der gesamten SCC-Karnevalisten – spielend erfüllten.

Keine Hexerei, sondern das Ergebnis guter Nachwuchsarbeit im Club und fleißiger Trainingsstunden war, was die 21 Paar Beine der Kindergarde auf die Bühne zauberten, gefolgt vom Doppelmariechen Tabea Kümmerling und Angelina Winter. Und auch für die Bütt zeichnet sich in Blaunasien Nachwuchs ab. Würde Goethe heute leben, dann würde er den „Zauberlehrling“ ganz anders schreiben, zeigten sich Johannes, Moritz, Marvin, Jolina und Juli überzeugt. Schließlich gibt es mittlerweile nicht nur eine Erfindung namens Wasserhahn, sondern auch Rasenmäher, E-Bike,Wasch- und Rührmaschine. „Die Geister, die ich rief“ eben.

Umwelt-Oma Iris Ritschel hat das Motorrad verschrottet und fährt jetzt Fahrrad. Foto: Berit Richter

Getreu dem Motto, „nur was ich selbst geschrieben habe, kann ich auch gut vortragen“ hatten die Kids ihre Frei-nach-Goethe-Texte selbst verfasst, unter Anleitung von Hartwich Konrad, der nach 60 Jahren in der Bütt nun sein Können weitergibt.

Politisch-aktuelle Büttenreden werden beim SCC großgeschrieben. Da macht man in diesem Jahr keine Ausnahme. Ganz groß dabei: das Thema Klimawandel. „Prima Klima“, versuchte Iris Ritschel als Öko-Oma zu verbreiten. Fahrrad statt Motorrad versteht sich, um nicht als Umwelt-Sau abgestempelt zu werden. Auch Eisprinz Else (Sylvio Sahner), Zauberer Harald Potter (Sebastian Hoffmann) und Hexe Babajaga (Michael Heißner) sowie Blankenhain-Import Wolfgang Oschatz hatten so ihre liebe Not mit dem Klima.„Alles fauler Zauber?“, fragten sich die Herren, passend zum Saisonmotto.

Auch ein großes Thema: Fährt denn nun noch ein Bus in Stadtilm und wenn ja, wann und wohin? Matthias Höring, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft IOV, im Publikum nahm es mit Humor, dass die Kommunalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs den Stadtilmer Narren so manchen Stoff lieferte. So auch den „Späten Mädchen“ Iris Ritschel und Marina Greßler als Ottilie und Flotte-Lotte. Notfalls kann man ja wandern, meinten sie. Zum Beispiel beim „Mittel Düringer Rudelwandern“, wie Lotte den MDR-Osterspaziergang“, der in diesem Jahr in Stadtilm stattfindet, übersetzte. Oder anders ausgedrückt: Der längste Weg zum Singer Bier.

Auf keinen Fall fauler Zauber war auch der Rest des Programmes von den sexy-hexy-Tänzerinnen der großen Garde über den mystischen Showtanz der Jugend bis hin zum supercalifragilisticexpialigetischen Tanz des Männerballetts. Und wie viel Mühe „Filmzauberer“ Frank Schmidt und sie SCC-Mannen und Frauen in ihren diesjährigen Film steckten, konnte das Publikum eh nur erahnen. Auch hier galt wie fürs ganze Programm: einfach zauberhaft.